Александр Беглов подвел итоги ПМЭФ-2026

Губернатор Александр Беглов в эфире «Радио России – Санкт-Петербург» назвал прошедший форум самым представительным за последние годы. В нем участвовали 24,5 тыс. человек из 142 стран, подписано 1084 соглашения на 6,6 трлн рублей. Впервые за 10 лет приехала официальная делегация США, также присутствовали представители Германии, Франции, Австрии и Британии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Впервые за 10 лет приехала официальная делегация США

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Впервые за 10 лет приехала официальная делегация США

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в подготовке и проведении Петербургского международного экономического форума. Он стал самым представительным и успешным за последние годы для страны и для нашего города»,— подчеркнул господин Беглов.

На полях форума также прошла встреча европарламентариев с депутатами Госдумы.

Кирилл Конторщиков