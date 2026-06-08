Александр Беглов подвел итоги ПМЭФ-2026
Губернатор Александр Беглов в эфире «Радио России – Санкт-Петербург» назвал прошедший форум самым представительным за последние годы. В нем участвовали 24,5 тыс. человек из 142 стран, подписано 1084 соглашения на 6,6 трлн рублей. Впервые за 10 лет приехала официальная делегация США, также присутствовали представители Германии, Франции, Австрии и Британии.
Впервые за 10 лет приехала официальная делегация США
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в подготовке и проведении Петербургского международного экономического форума. Он стал самым представительным и успешным за последние годы для страны и для нашего города»,— подчеркнул господин Беглов.
На полях форума также прошла встреча европарламентариев с депутатами Госдумы.