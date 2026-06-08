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Сильные дожди и град прогнозируются в Ростовской области

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение. По данным Гидрометцентра, до конца суток местами прогнозируется комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20–23 м/с. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Экстренные службы предупреждают, что при усилении ветра возможны перехлесты и обрывы линий электропередач, падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Выпадение сильных осадков может привести к затоплению пониженных участков территории города, подвальных и цокольных помещений. Жителям рекомендуют соблюдать осторожность

Константин Соловьев

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