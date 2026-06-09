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Розничные продажи алкогольной продукции в России в январе—мае 2026 года

Категория Объем продаж (тыс. дал) Изменение год к году (%)
Пиво 234985,5 –1,9
Пивные напитки 35647,7 –3,7
Водка 29561,2 1,1
Вино тихое 21864,8 –2,4
Вино игристое 8323,7 4,1
Ликеро-водочные изделия 8114,6 12,8
Другие спиртные напитки крепче 9%* 5630,5 –0,4
Коньяк 5070,4 –1,7
Сидр 4581,8 27,9
Медовуха 1205,6 11,6
Плодовая продукция 762,1 –38,2
Виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом 612,4 5,4
Вина ликерные 476,1 –4,8
Слабоалкогольная продукция 342,5 –57,7
Виноградосодержащие напитки без этилового спирта 76,2 –26
Пуаре 50,9 –30,2

* Виски, ром, текила.

Источник: Росалькогольтабакконтроль.

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