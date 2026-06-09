Розничные продажи алкогольной продукции в России в январе—мае 2026 года

Категория Объем продаж (тыс. дал) Изменение год к году (%) Пиво 234985,5 –1,9 Пивные напитки 35647,7 –3,7 Водка 29561,2 1,1 Вино тихое 21864,8 –2,4 Вино игристое 8323,7 4,1 Ликеро-водочные изделия 8114,6 12,8 Другие спиртные напитки крепче 9%* 5630,5 –0,4 Коньяк 5070,4 –1,7 Сидр 4581,8 27,9 Медовуха 1205,6 11,6 Плодовая продукция 762,1 –38,2 Виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом 612,4 5,4 Вина ликерные 476,1 –4,8 Слабоалкогольная продукция 342,5 –57,7 Виноградосодержащие напитки без этилового спирта 76,2 –26 Пуаре 50,9 –30,2