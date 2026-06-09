Розничные продажи алкогольной продукции в России в январе—мае 2026 года

|
|Категория
|Объем продаж (тыс. дал)
|Изменение год к году (%)
|Пиво
|234985,5
|–1,9
|Пивные напитки
|35647,7
|–3,7
|Водка
|29561,2
|1,1
|Вино тихое
|21864,8
|–2,4
|Вино игристое
|8323,7
|4,1
|Ликеро-водочные изделия
|8114,6
|12,8
|Другие спиртные напитки крепче 9%*
|5630,5
|–0,4
|Коньяк
|5070,4
|–1,7
|Сидр
|4581,8
|27,9
|Медовуха
|1205,6
|11,6
|Плодовая продукция
|762,1
|–38,2
|Виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом
|612,4
|5,4
|Вина ликерные
|476,1
|–4,8
|Слабоалкогольная продукция
|342,5
|–57,7
|Виноградосодержащие напитки без этилового спирта
|76,2
|–26
|Пуаре
|50,9
|–30,2