Доходы Петербурга в 2025 году выросли на 63 млрд рублей

Доходы Санкт-Петербурга по итогам 2025 года превысили 1,41 трлн рублей, увеличившись на 63,1 млрд рублей, или 4,7%, по сравнению с 2024 годом. Бюджетная обеспеченность на одного жителя составила 243 тыс. рублей — это второе место среди субъектов РФ с населением более 4 млн человек. Такие данные привел председатель бюджетно-финансового комитета ЗакСа Денис Четырбок, сообщает 78.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Расходы города выросли на 76 млрд рублей и достигли 1,48 трлн рублей

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Расходы города выросли на 76 млрд рублей и достигли 1,48 трлн рублей

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Расходы города выросли на 76 млрд рублей и достигли 1,48 трлн рублей. Тремя самыми ресурсоемкими отраслями стали национальная экономика (408 млрд рублей), образование (349 млрд рублей) и социальная политика (251 млрд рублей). Проект закона об исполнении бюджета за 2025 год поддержан на заседании бюджетно-финансового комитета. Ранее сообщалось, что налоговые поступления обеспечили 90% доходов городской казны.

Кирилл Конторщиков