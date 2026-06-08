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КГИОП перешел под контроль вице-губернатора Линченко

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов перераспределил обязанности между членами правительства города. С 9 июня 2026 года Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) будет курировать вице-губернатор Николай Линченко. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Перераспределение полномочий — часть текущей корректировки структуры управления городским правительством

Перераспределение полномочий — часть текущей корректировки структуры управления городским правительством

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Перераспределение полномочий — часть текущей корректировки структуры управления городским правительством

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Председателем КГИОП с осени 2024 года является Алексей Михайлов. Ранее комитет находился в ведении другого вице-губернатора. Перераспределение полномочий — часть текущей корректировки структуры управления городским правительством. КГИОП отвечает за сохранение более чем девяти тысяч памятников истории и культуры, расположенных на территории Петербурга.

Кирилл Конторщиков

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