КГИОП перешел под контроль вице-губернатора Линченко

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов перераспределил обязанности между членами правительства города. С 9 июня 2026 года Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) будет курировать вице-губернатор Николай Линченко. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перераспределение полномочий — часть текущей корректировки структуры управления городским правительством

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Перераспределение полномочий — часть текущей корректировки структуры управления городским правительством

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Председателем КГИОП с осени 2024 года является Алексей Михайлов. Ранее комитет находился в ведении другого вице-губернатора. Перераспределение полномочий — часть текущей корректировки структуры управления городским правительством. КГИОП отвечает за сохранение более чем девяти тысяч памятников истории и культуры, расположенных на территории Петербурга.

Кирилл Конторщиков