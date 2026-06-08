В Кисловодске планируют построить этнодеревню

В Кисловодске планируют в следующем году реализовать проект по созданию этнодеревни рядом с Лермонтовской скалой. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу города Евгения Моисеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Глава отметил, что по соседству находится Лермонтовский водопад и обустроена большая смотровая площадка. Сейчас власти обсуждают с предпринимателями механизмы взаимодействия по данному проекту.

«Это будет не музей, а именно деревня, где кто-то будет в кузнеце работать, кто-то тесто месить. Туристическая точка притяжения. Это очень сложный проект, потому что визуализацию нужно будет наполнить жизнью», — пояснил градоначальник.

Константин Соловьев