Главные новости за 8 июня. Новороссийск

В результате атаки беспилотников в Новороссийске произошло возгорание на перевалочном комплексе.

За ночь над Черным морем, Кубанью и Крымом, а также другими регионами России сбили 310 беспилотников.

После атаки БПЛА зерновой терминал Новороссийска работает в штатном режиме.

Из-за затопления на Троицком групповом водопроводе воду в Новороссийске будут подавать по графику до стабилизации ситуации.

За неделю бензин АИ-95 подешевел на 1,15% в Новороссийске.

Власти Новороссийска призвали руководителей стивидорных компаний снизить грузопоток на дорогах в часы пик.

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о травмировании четырехлетней девочки в Геленджике.