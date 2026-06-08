Главные новости за 8 июня. Новороссийск
В результате атаки беспилотников в Новороссийске произошло возгорание на перевалочном комплексе.
За ночь над Черным морем, Кубанью и Крымом, а также другими регионами России сбили 310 беспилотников.
После атаки БПЛА зерновой терминал Новороссийска работает в штатном режиме.
Из-за затопления на Троицком групповом водопроводе воду в Новороссийске будут подавать по графику до стабилизации ситуации.
За неделю бензин АИ-95 подешевел на 1,15% в Новороссийске.
Власти Новороссийска призвали руководителей стивидорных компаний снизить грузопоток на дорогах в часы пик.
Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о травмировании четырехлетней девочки в Геленджике.