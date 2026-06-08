Главные новости за 8 июня. Сочи

Девелоперская компания «Аструм групп» вернулась к реализации проекта курортного комплекса «Алеан Ресорт Монвер» в Лазаревском районе Сочи. Председатель Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов рассказал «Ъ-Сочи», что ключевыми вызовами для подобных проектов остаются перегрев рынка, дефицит круглогодичной загрузки, транспортная доступность и кадровое обеспечение отрасли.

С 8 июня 2026 года в Сочинском национальном парке начали действовать новые тарифы на посещение особо охраняемой природной территории. Согласно опубликованному приказу, стоимость одного посещения национального парка увеличили до 300 руб.

Суд удовлетворил требования Росприроднадзора о возмещении экологического ущерба, причиненного в результате строительных работ в Туапсинском муниципальном округе. По итогам рассмотрения материалов дела застройщика обязали выплатить более 1 млрд руб., а также провести рекультивацию земельного участка, пострадавшего в результате нарушений природоохранного законодательства.

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 8 июня перехватили и уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа над акваториями Черного и Азовского морей. Всего в период с 20:00 до 08:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 310 беспилотников.

Синоптики предупредили о тумане, который прогнозируется в Сочи и на федеральной территории «Сириус» в ночь на 9 июня. Местами видимость может снизиться до 0,5–1 км.

Для полной стабилизации расписания полетов после снятия временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов аэропорту Сочи потребуется до двух суток. В настоящее время воздушная гавань продолжает работу в штатном режиме, однако часть рейсов по-прежнему выполняется с корректировкой графика.