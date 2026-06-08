В Ростове ямочный ремонт завершили на площади более 68 тысяч «квадратах»

В Ростове-на-Дону с начала года ямочный ремонт провели на участках общей площадью более 68 тыс. кв. м. За прошлую неделю специалисты ликвидировали дефекты дорожного покрытия на площади свыше 2,5 тыс. кв. м, однако ремонт продолжается. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Отмечается, что департамент автомобильных дорог заключил еще шесть дополнительных контрактов на устранение ям. Сейчас работы ведутся на десяти объектах, на восьми из них ремонт уже завершили. Всего планируется привести в порядок 35 дорожных объектов, включая улицу Стартовую, бульвар Дружбы, улицу Бодрую, мост на проспекте Космонавтов, а также путепроводы в створе Текучева и на улице Нансена.

Кроме того, дорожные службы начали благоустройство дороги с грунтовым покрытием на улице Лесной. В 2026 году также запланированы работы по переводу четырех грунтовых дорог в дороги с капитальным типом покрытия.

Константин Соловьев