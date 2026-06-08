Отельер назвал главные риски для нового курортного комплекса в Сочи

«Аструм групп» возобновила строительство курортного комплекса «Алеан Ресорт Монвер» в Лазаревском районе. Проект на 15,7 га с шестью корпусами и 2,7 тыс. номеров планируют сдать к 2029 году. Однако, по мнению председателя Ассоциации отельеров АМОС Дмитрия Богданова, рынок перегрет, а межсезонная загрузка, транспортная доступность и кадры остаются серьезными вызовами, пишет «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Основатель Astrum Group Артем Тамазов сообщил, что проект «Алеан Ресорт Монвер» находится в активной фазе строительно-монтажных работ. На площадке реконструируют существующее здание и готовят территорию под пять новых корпусов.

Общая площадь застройки — около 184 тыс. кв. м. В состав кластера войдут шесть гостиничных корпусов, крытый аквапарк, медицинский центр, спортивная инфраструктура, рестораны, пляжная зона и площадки для деловых мероприятий. После открытия планируется создать около 2 тыс. рабочих мест.

Председатель Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов считает, что без яркой концепции рынок ждет перегрев: туристов не хватает на все отели даже в пик сезона. При этом для окупаемости новым объектам критически важна загрузка в межсезонье — и с этим, по его словам, сейчас сложно.

Перспективы у новых проектов есть, но при условии решения проблем с транспортной доступностью. По мнению господина Богданова, это позволило бы нарастить поток туристов не только из российских регионов, но и из-за рубежа — прежде всего из стран Ближнего Востока и Израиля.

Еще один важный аспект — кадры. Подготовка персонала для отелей уровня «четыре» и «пять звезд» остается сложной задачей. Дмитрий Богданов считает, что уже сейчас нужно начинать готовить студентов в местных колледжах, а не рассчитывать на привлечение иногородних специалистов.

Алина Зорина