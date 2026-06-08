ПЗМЦ освободили из заложенников

Конфликтующее со структурами «Ростеха» АО «СТП „Пермский завод металлообрабатывающих центров“» одержало победу в одном из принципиальных судебных споров. Предприятие добилось решения о прекращении залога на производственный комплекс завода и земельный участок под ним. В залоге имущество оказалось после того, как АО получило заем на сумму более 270 млн руб. В 2023 году из-за долгов «Станкопром» требовал обратить взыскание на активы предприятия. Суд решил, что залог должен быть снят, поскольку пермский завод вернул заем. В «Станкопроме» полагают, что договор ипотеки должен действовать до возврата процентов за пользование чужими средствами. Эксперты говорят, что шансы обжалования решения в кассации крайне низки.



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В Перми вступило в силу решение апелляции по спору об имущественном комплексе АО «СТП „Пермский завод металлообрабатывающих центров“» (ПЗМЦ). Вторая инстанция оставила в силе решение Арбитражного суда Пермского края, который удовлетворил иск ПЗМЦ о признании недействующими договоров залога на имущественный комплекс предприятия, земельные участки и результаты интеллектуальной деятельности. В залоге у АО «Станкопром» (входит в ГК «Ростех») активы пермского завода оказались в 2016 году. Тогда структура «Ростеха» и акционеры пермского предприятия заключили соглашение, по условиям которого ПЗМЦ получил через «Ростех» федеральные средства в размере более 270 млн руб. на создание в Прикамье станкостроительного производства. В ипотеке у «Станкопрома» оказались два нежилых помещения площадью 2,47 тыс. и 1,8 тыс. кв. м, два земельных участка (площадь 6,91 тыс. и 1,86 тыс. кв. м), а также исключительное право на результат интеллектуальной деятельности. Кроме того, между сторонами было заключено корпоративное соглашение, которое гарантировало «Станкопрому» присутствие представителей компании в органах управления обществом. Структура «Ростеха» также получила одну акцию пермской компании.

Через несколько лет стороны вступили в череду судебных споров, связанных с контролем над предприятием, а также с возвратом займа. Пика конфликт достиг в 2023 году. Тогда «Станкопром» потребовал от пермского предприятия 75,3 млн руб. за просрочку возврата займа. В случае невыплаты денег истец просил обратить взыскание на заложенное имущество ПЗМЦ, что могло привести к остановке предприятия. В итоге исковые требования были удовлетворены частично, в пользу «Станкопрома» было взыскано чуть больше 35,5 млн руб. В свою очередь, пермский завод безуспешно пытался добиться признания корпоративного соглашения прекращенным, а также обязания дочки «Ростеха» продать единственную акцию ПЗМЦ.

Направляя заявление с требованием снятия залога, Пермский завод металлообрабатывающих центров указал, что договор ипотеки должен прекратить свое действие, поскольку предприятие вернуло долг в размере 270,4 млн руб. «Станкопром», в свою очередь, указывал, что залог, согласно договору, обеспечивает еще и уплату процентов за неправомерное пользование денежными средствами и других штрафных санкций. Таким образом, ипотека на имущество должна сохраняться до полной выплаты проиндексированной суммы долга. В итоге первая, а затем и апелляционная инстанция требования ПЗМЦ удовлетворили. Они согласились с тем, что с возвратом денег прекратилось и обеспеченное залогом обязательство.

Стоит отметить, что в похожем положении оказался ряд и других станкостроительных предприятий, которые получили деньги на создание и развитие производства. В 2022 году «Станкопром» обратился в суд с иском о наложении взыскания на имущество станкостроительного предприятия АО «СТП-Саста» (Сасово, Рязанская область). По версии структуры «Ростеха», компания должна АО «Станкопром» свыше 1,2 млрд руб. В декабре прошлого года заявление было оставлено без рассмотрения. Этому предшествовала смена истца по делу, которым стало связанное с должником ПАО «Саста». Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», ПАО заплатило «Станкопрому» сумму долга и формально выкупило право взыскания задолженности.

«Вероятность оставления кассацией в силе судебных решений нижестоящих инстанций по этому делу стремится к 100%. Ключевой спорный вопрос — вопрос толкования основного договора и того, какая его часть была обеспечена залогом»,— говорит председатель МКА «Адвокаты и бизнес» Дмитрий Штукатуров. Эксперт отметил, что ПЗМЦ опирался на буквальное толкование договора. По мнению ответчика, стороны предполагали, что залогом обеспечивается не только основное, но и штрафные обязательства. «При указанных обстоятельствах очевидно более выигрышной кажется позиция истца»,— считает господин Штукатуров.

Адвокат, партнер юридической компании Equal Legal Partners Никита Минимулин полагает, что перспектива обжалования решения ограничена. Он подчеркнул, что суды исходили не только из буквального толкования условий дополнительных соглашений, но из преюдициальных выводов, которые были сделаны в рамках рассмотрения дела о взыскании долга с ПЗМЦ. «Для успешного пересмотра заявителю необходимо доказать существенную ошибку в применении норм материального права о залоге, а не просто предложить альтернативное толкование условий договора»,— пояснил эксперт.

Дмитрий Астахов