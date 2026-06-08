В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты

Ограничения на полеты введены в аэропорту Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

По данным пресс-службы аэропорта Сочи, сотрудники готовы к работе после снятия ограничений. Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют своих пассажиров.

«Просим всех с уважением относиться к окружающим и не занимать сиденья вещами и багажом, уступать места пожилым, женщинам и детям»,— говорится в сообщении.

Пассажирам напоминают, что в терминале работает бесплатная комната матери и ребенка. Рядом с санузлами располагаются фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

Необходимую информацию пассажиры могут отслеживать на онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта, авиакомпаний, а также прослушав аудиообъявления в аэропорту.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что на территории Сочи объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителям и гостям города-курорта необходимо позаботиться о своей безопасности.

UPD: Ограничения на полеты сняты в 18:43 мск.

Алина Зорина