В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА

На территории Сочи объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Тем, кто находится дома, советуют не подходить к окнам и укрыться в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещении без окон — коридоре, ванной, туалете, кладовой. Если человек оказался на улице, ему рекомендуется укрыться в цокольном этаже ближайшего здания. Для защиты также можно использовать подвалы, цоколи, тоннели, подземные переходы и парковки. При этом использование автомобиля в качестве укрытия или попытка спрятаться у стен многоквартирных домов считаются опасными.

Отдельно подчеркивается, что жителям и гостям города необходимо воздержаться от съемки и публикации в социальных сетях работы средств противовоздушной обороны, беспилотников и их обломков, а также работы специальных и оперативных служб и средств защиты объектов атаки.

Жителей призывают сохранять спокойствие и дождаться отмены сигнала, как только обстановка в Сочи станет безопасной.

UPD: Угроза атаки БПЛА отменена в 18:44 мск.

Алина Зорина