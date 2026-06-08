«С переговорами явно не получается»

В Кремле подвергли сомнению мирные намерения европейских лидеров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что поставки оружия несовместимы с призывами к переговорам. 7 июня президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер согласовали с Владимиром Зеленским план урегулирования вокруг Украины из пяти пунктов. Также стороны подтвердили продолжение военного сотрудничества. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что очередная попытка наладить диалог провалилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Кир Стармер, Эмманюэль Макрон и Фридрих Мерц по итогам встречи в Лондоне с Владимиром Зеленским согласовали условия «справедливого мира» по Украине из пяти пунктов. Главное — остановка боевых действий по линии соприкосновения как условие начала переговоров. Киев должен получить гарантии безопасности сразу после прекращения огня, включая размещение международных миротворческих сил. Кроме того, стороны подтвердили продолжение поставок союзнику европейского оружия. Иными словами, Европа и Украина по-прежнему выступают с единых позиций. Это крайне важно перед саммитом «Группы семи» и, соответственно, встречей с Дональдом Трампом.

Есть мнение, что в России очень надеются на то, что президент Соединенных Штатов по-прежнему привержен духу Анкориджа — то есть поддерживает вывод украинских войск из Донбасса и готов в итоге надавить на Зеленского, чтобы тот наконец согласился. Вопрос этот спорный. Но, по крайней мере, президент Украины от этого категорически отказывается, а евротройка — Мерц, Стармер и Макрон — его в этом поддерживают. Владимир Зеленский, со своей стороны, подтвердил, что действительно принимал у себя Романа Абрамовича. Последнему было передано послание для Кремля о личной встрече с Путиным. Эта инициатива, как известно, была отвергнута.

В Москве имя известного бизнесмена предпочли не раскрывать. Как бы то ни было, продолжение данной миссии остается под большим вопросом. Зато Дональд Трамп, по сообщениям СМИ, намерен привлечь к украинскому урегулированию иерусалимского патриарха Феофила III, уповая на его авторитет и неполитический статус. Сложно сказать, что из этого получится. Святой престол в свое время уже предпринимал подобные попытки, но без результата. Пока с переговорами явно не получается.

Дмитрий Дризе