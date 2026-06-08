Троих тюменцев будут судить по делу о размещении игровых автоматов в магазинах

В Тюменской области перед судом предстанут трое местных жителей, обвиняемых в организации незаконного игорного бизнеса. Доход от их деятельности превысил 25 млн руб., сообщили в СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Тюменской области Фото: СУ СКР по Тюменской области

Фигурантам в зависимости от роли предъявлены обвинения в организации и проведении азартных игр вне игорной зоны с использованием интернета, совершенных группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ), а также в неправомерном использовании электронного средства платежа (ч. 5 ст. 187 УК РФ).

По версии следствия, с 2023 года по ноябрь 2025 года житель Тюмени организовал незаконную деятельность по проведению азартных игр и вовлек в деятельность своего брата и знакомого. Соучастники арендовали помещения в нескольких продуктовых магазинах Тюмени, а также в поселках Винзили и Московском Тюменского района для размещения оборудования.

Всего обвиняемые разместили 27 электронных терминалов с доступом в интернет. Отмечается, что они самостоятельно обслуживали оборудование, проводили его ремонт и инкассацию.

«Кроме того, один из участников преступной группы приобрел у гражданина банковскую карту, логин и пароль от личного кабинета клиента банка, с помощью которых осуществлял неправомерные операции по расчетам с участниками азартных игр»,— добавили в СКР.

Организатору преступной группы суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, двум другим обвиняемым — домашний арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.