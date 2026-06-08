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Особняк Спиридонова на Фурштатской в Петербурге выставили на торги за 800 млн рублей

Российский аукционный дом продает часть исторического ансамбля «Дом Спиридонова Н.В. с флигелем» в центре Петербурга. Восьмиэтажное здание площадью 5,8 тыс. кв. м с участком оценили в 800 млн рублей. Особняк 1904 года — выявленный памятник архитектуры, возможна реконцепция под бутик-отель или премиальный офис, сообщается на сайте Российского аукционного дома.

Особняк 1904 года — выявленный памятник архитектуры

Особняк 1904 года — выявленный памятник архитектуры

Фото: Российский аукционный дом

Особняк 1904 года — выявленный памятник архитектуры

Фото: Российский аукционный дом

Дом построен в стиле неоренессанс по проекту архитектора Василия Шене. В 2001 году здесь отреставрировали фасады и интерьеры. Здание находится рядом с Таврическим дворцом и Смольным собором. Торги пройдут в июле. Ранее на аукцион уже выставлялись исторические здания в центре Петербурга.

Кирилл Конторщиков

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