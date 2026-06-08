Бензин АИ-95 подешевел на 1,15% в Новороссийске

В Новороссийске за прошедшую неделю зафиксировали снижение стоимости бензина с октановым числом АИ-95 на 1,15%. Об этом свидетельствуют результаты регулярного мониторинга городского управления экономического развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно результатам мониторинга, 1 июня стоимость 1 л бензина АИ-95 составляла 71,87 руб., а 8 июня показатель снизился до 71,04 руб./л. Бензин АИ-92 за неделю подешевел на 0,06% с 65,25 руб./л до 65,21 руб./л.

Зимнее дизельное топливо с содержанием серы не более 0,05% выросло в цене на 0,46%. В начале июня стоимость 1 л составляла 73,87 руб., по актуальным данным на 8 июня она увеличилась до 74,21 руб./л. Сжиженный углеводородный газ для заправки автотранспорта за прошедший отчетный период в цене не изменился, он отпускается в среднем за 32,53 руб./л.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края заявили, что на АЗС крупных сетевых операторов региона топливо находится в наличии. Сбой мелкооптовых закупок привел к отсутствию бензина на некоторых мелких АЗС, спровоцировав повышенный спрос в крупных сетях.

«В настоящий момент крупные сетевые АЗС корректируют графики поставки топлива на заправочные станции»,— сообщили в оперштабе Кубани.

Кристина Мельникова