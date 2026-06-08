Аэропорт Сочи обслужил более 70 рейсов на прилет и вылет с начала суток

Аэропорт Сочи продолжает обеспечивать непрерывное обслуживание рейсов на прилет и вылет. Все технологические процессы, включая регистрацию пассажиров, предполетный контроль и посадку на рейсы, выполняются в штатном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным воздушной гавани, ситуация в общей зоне терминала и зонах ожидания остается спокойной, скоплений пассажиров не зафиксировано. Операционные службы работают в плановом порядке, обеспечивая равномерное распределение пассажиропотока.

С начала суток аэропорт принял 72 рейса, которыми прибыли порядка 10,2 тыс. пассажиров. На вылет было отправлено 73 рейса, на борту которых находились около 10,3 тыс. человек. Все операции выполняются в соответствии с действующими регламентами обслуживания.

Сотрудники аэропорта совместно с представителями авиакомпаний продолжают оказывать пассажирам необходимую информационную и сервисную поддержку. Обслуживание осуществляется в рамках Федеральных авиационных правил, включая предоставление базовых услуг и сопровождение пассажиров на всех этапах пребывания в терминале.

Пассажирам рекомендовано следить за актуальной информацией о статусе рейсов через онлайн-табло в терминале и на официальных ресурсах аэропорта и авиакомпаний, а также внимательно слушать звуковые объявления, транслируемые в здании аэровокзала.

Мария Удовик