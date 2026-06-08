В Т2 заявили о важности развития 5G для бизнеса и частных пользователей

Развитие сетей связи пятого поколения (5G) в России важно как в частном, так и в корпоративном сегментах. Такое мнение на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказал генеральный директор Т2 Антон Годовиков.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Т2 Фото: пресс-служба Т2

По его словам, одним из возможных сценариев внедрения технологии может стать сочетание решения о технологической нейтральности и выделения дополнительного спектра частот. В этом случае операторы смогут приступить к развертыванию сетей нового поколения.

Господин Годовиков сообщил, что Т2 продолжает тестирование 5G в ряде российских городов. По его словам, испытания проводятся для оценки особенностей абонентской базы, поддержания технических компетенций специалистов и анализа функционала оборудования.

При согласовании решения о технологической нейтральности частот операторы смогут приступить к запуску технологии, отметил Антон Годовиков. По его словам, получение дополнительного частотного ресурса позволит последовательно расширять покрытие сетей нового поколения.

В настоящее время вопросы выделения частотного ресурса для сетей пятого поколения остаются одними из ключевых для телекоммуникационной отрасли.

Как отметил господин Годовиков, международная практика показывает, что существенную роль во внедрении технологии играют корпоративный и государственный сегменты. Технология может использоваться для развития интернета вещей, промышленных сетей, беспилотных систем, проектов «умного города», а также в сферах медицины и логистики.

По словам главы компании, одним из основных направлений применения технологий пятого поколения в перспективе может стать промышленность, где востребованы высокая скорость передачи данных, значительная емкость сети и низкие задержки сигнала.

По мнению господина Годовикова, освоение возможностей 5G должно происходить как в корпоративном, так и в потребительском сегментах. При этом сроки полномасштабного внедрения технологии будут зависеть от дальнейших регуляторных решений и доступности необходимого частотного ресурса.