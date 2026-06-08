В Ростове участники бизнес-акселератора привлекли 13,5 млн рублей в 2025 году

В Ростове-на-Дону 36 выпускников бизнес-акселератора с 2019 года привлекли более 104,4 млн руб. грантовых средств, еще 18 участников стали резидентами фонда «Сколково». Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В прошлом году участники акселератора привлекли 13,5 млн руб. грантовых средств. Среди них проект Evolver AI, который получил грант «Старт-ИИ-1» фонда содействия инновациям в размере 5 млн руб., мобильное приложение «Иду к врачу» с грантом «Старт-1» на 5 млн руб., технология создания тонких слоев ниобата бария-стронция — грант «УМНИК» на 500 тыс. руб., маркетплейс «ИИ-сотрудников Seller GPT» с частными инвестициями от фонда развития предпринимательства имени В. Еремеева в размере 3 млн руб.

Отмечается, что в 2026 году в акселераторе приняли участие авторы проектов по направлениям: информационные технологии, биотехнологии, новые материалы и химические технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, ресурсосберегающая энергетика и туризм.

Константин Соловьев