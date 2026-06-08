Воду в Новороссийске будут давать по графику из-за затопления на ТГВ

Подача воды на Новороссийск снижена на 20% в связи с затоплением территории водозабора Троицкого группового водопровода в Крымском районе, об этом сообщили в МУП «Водоканал» со ссылкой на письмо от ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

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Сокращение подачи воды назвали временным и заявили, что специалисты МУП «Водоканал» Новороссийска проводят регулировочные мероприятия для стабилизации водоснабжения. Для этих целей вода в городе будет подаваться по графику в утренние и вечерние часы.

Подача водоснабжения будет осуществляться с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00 на неустановленный период. В «Водоканале» подчеркнули, что выход на штатный режим будет организован после стабилизации ситуации на Троицком групповом водопроводе.

София Моисеенко