В Южном районе Новороссийска ограничили подачу воды

Более 20 домов в Южном районе Новороссийска остались без воды из-за отключения электричества на насосной станции. Об этом сообщили в муниципальном центре управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным МЦУ Новороссийска, отключение энергоснабжения произошло на насосной станции водопровода по улице Куникова, 92. Подачу воды ограничили по следующим адресам:

ул. Волгоградская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28

ул. Золотаревского, 2, 2А, 4

ул. Малоземельская, 14

ул. Куникова, 92, 92А, 92Б, 94, 102, 104

Мысхакское шоссе, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Водоснабжение будет восстановлено после подачи электроэнергии. В связи с отключением чрезвычайная ситуация не прогнозируется.

София Моисеенко