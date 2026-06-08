В Южном районе Новороссийска ограничили подачу воды
Более 20 домов в Южном районе Новороссийска остались без воды из-за отключения электричества на насосной станции. Об этом сообщили в муниципальном центре управления.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным МЦУ Новороссийска, отключение энергоснабжения произошло на насосной станции водопровода по улице Куникова, 92. Подачу воды ограничили по следующим адресам:
- ул. Волгоградская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28
- ул. Золотаревского, 2, 2А, 4
- ул. Малоземельская, 14
- ул. Куникова, 92, 92А, 92Б, 94, 102, 104
- Мысхакское шоссе, 46, 48, 50, 52, 54, 56
Водоснабжение будет восстановлено после подачи электроэнергии. В связи с отключением чрезвычайная ситуация не прогнозируется.