Т2: развитие 5G одинаково важно для бизнеса и частных пользователей

Развитие технологии 5G является одинаково значимым как для корпоративного, так и для частного сегментов. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил генеральный директор Т2 Антон Годовиков.

Фото: пресс-служба Т2

По его словам, сценарий запуска, предполагающий техническую нейтральность и выделение дополнительного спектра частот, позволит повысить качество клиентского опыта и предоставить абонентам существенные преимущества связи пятого поколения. При получении соответствующих разрешений от регулятора Т2 намерен предложить данную технологию своим пользователям.

«Наша сеть полностью готова к 5G, и при согласовании решения о технейтральности частот мы готовы запустить технологию и сделаем это в кратчайшие сроки. При получении дополнительных частот операторы будут последовательно увеличивать покрытие и в новом спектре»,— заметил он.

Антон Годовиков добавил, что Т2 активно тестирует 5G в городах-миллионниках — для оценки абонентской базы, поддержания компетенций технических работников и анализа функционала оборудования.

При неоспоримых преимуществах для частных клиентов мировой опыт указывает на то, что именно В2В- и B2G-сегменты драйвят развитие технологии, отметил он. Стандарт 5G дает выход на новый уровень развития IoT-продуктов и индустриальных сетей, в том числе беспилотных систем, умных городов, медицины и логистики. По прогнозам аналитиков, в горизонте пяти лет именно производственная отрасль будет доминировать как основное поле применения технологий пятого поколения, так как в ней критически важны высокие скорости, большая емкость и минимальная задержка.

При этом Антон Годовиков подчеркнул важность 5G для частного сегмента: «Это не исключает того, что технология и ее возможности должны осваиваться параллельно как частным, так и корпоративным сегментом».