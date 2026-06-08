Мэрия Новороссийска потребовала снизить грузопоток на дорогах в часы пик

Власти Новороссийска призвали руководителей стивидорных компаний снизить грузопоток транспорта на дорогах в летний период в часы пик. Об этом сообщил заместитель главы города Александр Гавриков, делясь итогами прошедшего совещания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Александр Гавриков подчеркнул, что в летний сезон в Новороссийске остро стоит вопрос образования заторов из-за скопления грузовых автомобилей. Мэрия установила запрещающие дорожные знаки для движения большегрузов в определенные часы для минимизации возникновения пробок.

По словам заместителя главы города, в Новороссийске продолжается проведение рейдовых мероприятий по несанкционированному отстою грузового транспорта в неустановленных местах. Нарушителей привлекают к административной ответственности, а руководители стивидорных компаний, как отметил Александр Гавриков, вносят таких водителей в «черный список», запрещающий въезд на терминалы.

Кристина Мельникова