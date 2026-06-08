Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В порту Новороссийска не пропустили более 840 тонн мандаринов

В морском порту Новороссийска пресекли ввоз 842 т санкционных мандаринов, об этом сообщили в пресс-службе новороссийской таможни.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Крупная партия мандаринов подпадала под действие продовольственного эмбарго. По информации таможни, страной-производителем продукции в фитосанитарных сертификатах значилась Турция, но при проверке специалисты установили, что на маркировке упаковки товара был указан Кипр.

Сотрудники таможни Новороссийска и Россельхознадзора изъяли партию мандаринов общим весом свыше 840 т. Цитрусовые подлежат уничтожению.

Кристина Мельникова

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд