В Ростовской области открылись 76 из 87 запланированных пляжей

В Ростовской области, по информации регионального управления МЧС, из 87 пляжей сейчас подготовлены 76 объектов. В Ростове-на-Дону уже принимают отдыхающих пляж Левобережный и пляж на Зеленом острове, которые прошли соответствующие проверки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

По данным властей Ростова-на-Дону, продолжается подготовка еще двух мест отдыха в столице региона — пляжей «Каррера» и «Абрикос», расположенных в Советском районе.

Константин Соловьев