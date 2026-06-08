В аэропорту Геленджика могут изменить расписание рейсов

В аэропортах Геленджика и Краснодара возможны корректировки расписания рейсов 8 июня, об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Корректировки расписания полетов связаны с вводимыми временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края. В Росавиации заявили, что ограничения сказались на возможности использования маршрутов для полетов в аэропортах Геленджика и Краснодара.

Согласно данным онлайн-табло геленджикского аэропорта, в настоящее время рейсы осуществляются в соответствии с расписанием. Утром были отменены по одному рейсу на прилет и вылет из Екатеринбурга.

Ограничения на полеты вводятся для обеспечения безопасности. В воздушных гаванях Краснодара и Геленджика запрет на осуществление рейсов сняли ранним утром 8 июня.

София Моисеенко