При пожаре в многоэтажке Екатеринбурга погибла женщина

При пожаре в 16-этажном жилом доме на улице Расточная в Екатеринбурге погибла женщина. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Возгорание произошло 7 июня в 00:46 в квартире на шестом этаже. Огонь повредил балкон и домашнее имущество.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 70 человек, в том числе 15 детей. Еще четырех человек спасли сотрудники МЧС. «При тушении пожара была обнаружена погибшая женщина»,— сообщили в МЧС.

Пожар был ликвидирован в 03:25 на площади 20 кв. м. К его тушению привлекались 32 человека личного состава и девять единиц техники.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Полина Бабинцева