Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Повредивший газопровод житель Ставрополья предстанет перед судом

В Нефтекумском районе направили в суд дело о самовольном подключении к газопроводу (ч. 1 ст. 215.3 УК РФ). Обвинение предъявлено 51-летнему жителю поселка Затеречного, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, 31 декабря 2025 года мужчина нелегально, без оформления документов, подсоединил свое жилье к газораспределительной сети низкого давления. При этом при подключении подозреваемый повредил газопровод, что «поставило под угрозу жизнь и здоровье жильцов многоквартирного дома», отмечается в сообщении прокуратуры.

Уголовное дело вместе с обвинительным актом поступило в Нефтекумский районный суд.

Константин Соловьев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд