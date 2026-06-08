Повредивший газопровод житель Ставрополья предстанет перед судом

В Нефтекумском районе направили в суд дело о самовольном подключении к газопроводу (ч. 1 ст. 215.3 УК РФ). Обвинение предъявлено 51-летнему жителю поселка Затеречного, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, 31 декабря 2025 года мужчина нелегально, без оформления документов, подсоединил свое жилье к газораспределительной сети низкого давления. При этом при подключении подозреваемый повредил газопровод, что «поставило под угрозу жизнь и здоровье жильцов многоквартирного дома», отмечается в сообщении прокуратуры.

Уголовное дело вместе с обвинительным актом поступило в Нефтекумский районный суд.

Константин Соловьев