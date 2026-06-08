«Интернет переобулся. Теперь онлайн доминируют боты»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Боты забрали интернет у людей. Свежая статистика сервиса Cloudflare Radar показывает: впервые в истории автоматизированный трафик в сети обогнал человеческий. На живых людей пришлось около 43% запросов к веб-страницам, остальное — за машинами, ботами и ИИ-агентами.

Сегодня онлайн — это, скорее, среда, где алгоритмы обмениваются данными между собой. К примеру, вы публикуете текст, и первым его видит не живой читатель, а робот: индексатор, парсер или ИИ-модель. И это не разовый всплеск, так как доля автоматизированных запросов несколько лет подряд стабильно растет. При этом боты — это не только фрод и спам. Современный интернет держится на автоматизации. Индексаторы обеспечивают поиск. CDN-боты ускоряют доставку контента. Сервисы мониторинга и кибербезопасности круглосуточно обходят сайты в поисках сбоев и атак. Другими словами, сам по себе факт доминирования автоматики не катастрофа.

Проблема в другом: человеку все сложнее понять, где польза, а где навязчивая реклама, трафик мошенников и имитация активности. За лайками, просмотрами, комментариями все чаще оказываются не живые люди, а алгоритмы. На этом фоне теория так называемого мертвого интернета выходит из зоны строгой конспирологии. Уверен, многие из нас уже сталкивались с постами, реакциями или диалогами, которые выглядят как очевидная имитация. Пока это еще заметно. Но чем более продвинутыми становятся скрипты, тем точнее они подражают, тем убедительнее пародия на человека.

Отдельный момент — скорость, с которой все это происходит. Глава Cloudflare Мэтью Принс предполагал, что ИИ и автоматизация возьмут верх в интернете ближе к концу 2027 года. Факты говорят о заметном опережении прогноза. Во многом драйвером таких активных перемен стал взрывной рост генеративных моделей и агентного ИИ. Новые «умные» боты не просто ходят по сайтам, а сами принимают решения и запускают цепочки действий. А это наращивает долю автоматизированного трафика еще быстрее.

Александр Леви