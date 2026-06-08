Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

На Ставрополье при пожаре в строительном вагончике погиб 70-летний мужчина

В станице Каменнобродской накануне вечером, 7 июня, произошел пожар в строительных вагончиках. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Пожар потушили на площади 24 кв. м. Огонь полностью уничтожил три вагончика. При разборе конструкций спасатели обнаружили тело погибшего — 70-летнего мужчины. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожности при курении. Обстоятельства случившегося выясняет дознаватель.

Константин Соловьев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд