Бывшую фабрику «Светоч» на Петроградской стороне превратят в общественное пространство

Группа RBI получила разрешение КГИОП (комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры) на реставрацию и приспособление исторических зданий бывшей картонажно-переплетной фабрики «Светоч» (Большая Пушкарская ул., 10). На территории шести корпусов, три из которых являются памятниками регионального значения, появится коммерческая недвижимость делового, культурного и сервисного профиля.

Проект предусматривает сохранение исторического облика фасадов и интерьеров. Важной деталью станет восстановление башенки на углу с улицей Лизы Чайкиной, утраченной в 1970-х годах. RBI позиционирует редевелопмент как «деликатное приспособление» промышленной территории под современные нужды. Фабрика, основанная в 1871 году Отто Кирхнером, прекратила производство в 2006 году.

Кристина Волкова