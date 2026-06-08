Белгородские инженеры потребовали с контрагентов более 210 млн рублей

В Арбитражный суд Белгородской области два иска в адрес контрагентов подало местное ООО «Энергостройпроект» (ЭСП). Общая сумма требований — 216 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

ЭСП требует взыскать с крымского ООО «СИК "Альфатек"» неосновательное обогащение в размере 86,5 млн руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 26 февраля по 28 мая этого года в сумме 3,2 млн руб., а также госпошлину. Итого сумма требований — 89,7 млн руб. Иск зарегистрирован, подробностей пока опубликовано мало. Ранее компании не встречались в суде. Рассмотрение назначено на 2 июля.

Второе требование истца адресовано другому белгородскому юрлицу — ООО «Технореформа». Сумма — 126,4 млн руб. Однако платежное поручение по делу не принято, оно оставлено без движения. ЭСП предложено до 1 июля представить необходимые документы. Для компаний это так же первая встреча в суде.

Согласно базе данных Rusprofile.ru, ООО «ЭСП» за последние годы привлекалось в качестве генподрядчика на два контракта с АО «Энергосервис Северо-Запада», для которых они строили подстанцию в Республике Карелия (за 583 млн руб.) и модернизировали Петрозаводскую ТЭЦ (70 млн руб.). Помимо них было еще два мелких подряда, этим деятельность компании на госзакупках ограничилась.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Энергостройпроект» зарегистрировано в Белгороде в 2016 году. Компания специализируется на строительстве инженерных коммуникаций водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Генеральный директор — Сергей Моисеев. Единственным учредителем с долей 50% в уставном капитале выступает Дмитрий Анатольевич Сорокин (кто владеет остальной долей — неизвестно). Выручка ЭСП в 2025 году составила 2,1 млрд руб., что на 2,9% ниже уровня 2024 года (2,15 млрд). При этом компания вышла из убытка в 103,7 млн руб., полученного годом ранее, и зафиксировала чистую прибыль в 8,5 млн руб. ООО «Технореформа» основано в Белгороде в 2004 году. Предприятие занимается производством оборудования для фильтрования или очистки жидкостей. Уставный капитал — 20 тыс. руб. С 2023 года пост директора занимает Вячеслав Ейст, который также владеет долей в уставном капитале в 49%. Другим учредителем (51%) выступает Александр Починский. В 2025 году выручка ООО составила 150,4 млн руб., что на 28% ниже показателя 2024 года (209,4 млн). Чистая прибыль снизилась на 44% — до 69 тыс. руб. ООО «Сик «"Альфатек"» зарегистрировано в Крыму в 2019 году, специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10,2 тыс. руб. Управляет компанией гендиректор Наталия Ефименко. В составе учредителей присутствуют лица, пожелавшие полностью скрыть свои данные, ссылаясь на ФЗ №129. Выручка в 2025 году составила 90,7 млн руб., увеличившись на 19% по сравнению с предыдущим годом, а чистая прибыль выросла на 20% — до 27,7 млн руб.

В мае Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу «Россетей» на отказ Арбитражного суда Москвы передать в Белгород дело по иску АО «СК "РСХБ-страхование"» о взыскании 217,7 млн руб. с энергетической компании АО «Белгородэнергосбыт». Разбирательство может быть связано с последствиями страховых случаев на «Белгородском бройлере» (ГАП «Ресурс»).

Анна Швечикова