Ново-Адмиралтейский мост в Петербурге спроектируют к ноябрю 2027 года

КГА опубликовал задание на планировку Ново-Адмиралтейского моста. Документация должна быть готова до 17 ноября 2027 года. Соглашение о проектировании подписали с «Дорогами и мостами» на ПМЭФ-2026. Мост соединит Мойку и набережную Лейтенанта Шмидта, разгрузив три центральные переправы, сообщили в КГА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мост соединит Мойку и набережную Лейтенанта Шмидта

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Мост соединит Мойку и набережную Лейтенанта Шмидта

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Проект уже включен в Генплан. Новая переправа улучшит транспортную доступность Васильевского острова и Адмиралтейского района.

Кирилл Конторщиков