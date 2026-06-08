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Ново-Адмиралтейский мост в Петербурге спроектируют к ноябрю 2027 года

КГА опубликовал задание на планировку Ново-Адмиралтейского моста. Документация должна быть готова до 17 ноября 2027 года. Соглашение о проектировании подписали с «Дорогами и мостами» на ПМЭФ-2026. Мост соединит Мойку и набережную Лейтенанта Шмидта, разгрузив три центральные переправы, сообщили в КГА.

Мост соединит Мойку и набережную Лейтенанта Шмидта

Мост соединит Мойку и набережную Лейтенанта Шмидта

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Мост соединит Мойку и набережную Лейтенанта Шмидта

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Проект уже включен в Генплан. Новая переправа улучшит транспортную доступность Васильевского острова и Адмиралтейского района.

Кирилл Конторщиков

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