Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд Петербурга запретил SEFE судиться с «Газпром экспортом» в Женеве

Арбитражный суд Петербурга по иску «Газпром экспорта» запретил компании SEFE Marketing & Trading продолжать разбирательство в международном арбитраже в Женеве. При нарушении запрета SEFE придется заплатить более €601 млн, пишет ТАСС.

При нарушении запрета SEFE придется заплатить более €601 млн

При нарушении запрета SEFE придется заплатить более €601 млн

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При нарушении запрета SEFE придется заплатить более €601 млн

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

SEFE — бывшая британская «дочка» «Газпрома», национализированная правительством Германии. Российский суд обязал ее прекратить процесс в Международной торговой палате. Решение может быть обжаловано. «Газпром экспорт» последовательно переводит споры с бывшими зарубежными структурами в российскую юрисдикцию.

Кирилл Конторщиков

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд