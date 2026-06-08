Суд Петербурга запретил SEFE судиться с «Газпром экспортом» в Женеве

Арбитражный суд Петербурга по иску «Газпром экспорта» запретил компании SEFE Marketing & Trading продолжать разбирательство в международном арбитраже в Женеве. При нарушении запрета SEFE придется заплатить более €601 млн, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При нарушении запрета SEFE придется заплатить более €601 млн

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ При нарушении запрета SEFE придется заплатить более €601 млн

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

SEFE — бывшая британская «дочка» «Газпрома», национализированная правительством Германии. Российский суд обязал ее прекратить процесс в Международной торговой палате. Решение может быть обжаловано. «Газпром экспорт» последовательно переводит споры с бывшими зарубежными структурами в российскую юрисдикцию.

Кирилл Конторщиков