В Башкирии выдали 12 разрешений на работы по сохранению памятников истории

В этом году Башкультнаследие выдало 12 разрешений на работы по сохранению памятников истории и культуры, сообщил в соцсетях премьер-министр республики Андрей Назаров.

Уже согласованы проекты реставрации, приняты работы на трех объектах, вынесено 30 предостережений собственникам и подрядчикам, подчеркнул он.

Всего в Башкирии, по словам премьер-министра, насчитывается 5,5 тыс. объектов культурного наследия. Их, отметил Андрей Назаров, важно сохранить «не ради консервации руин». «Эти территории должны развиваться, чтобы исторические центры жили, обновлялись и оставались узнаваемыми», — подчеркнул премьер-министр.

Майя Иванова