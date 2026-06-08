Бастрыкин потребовал доклад о травмировании ребенка в Геленджике

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал представить актуальный доклад об установленных обстоятельствах по факту травмирования несовершеннолетней девочки в Геленджике. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Инцидент произошел в августе 2025 года, когда четырехлетняя девочка, находясь в одном из парков, упала со скамейки в беседке. Установлено, что скамья не была оборудована специальными защитными устройствами. Ребенок получил травмы, ударившись головой о камень, подчеркнули в информационном центре СК.

Ранее Александр Бастрыкин уже ставил ситуацию на контроль в центральном аппарате Следственного комитета. СУ СКР по Краснодарскому краю проводит процессуальную проверку по факту произошедшего.

Доклад с учетом актуальных обстоятельств Александру Бастрыкину должен будет предоставить руководитель регионального отделения СК Андрей Маслов.

София Моисеенко