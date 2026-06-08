Силы ПВО сбили 124 беспилотника над Черным морем и другими регионами

Днем 8 июня над акваторией Черного моря и другими регионами России силы ПВО сбили 124 украинских беспилотника. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно сведениям минобороны, в период с 08:00 до 14:00 дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили более 120 БПЛА над Черным морем, Краснодарским краем и Крымом, а также над Белгородской, Курской, Липецкой, Тверской и другими областями.

В ночь с 7 на 8 июня над российскими регионами сбили 310 беспилотников ВСУ. Атаку украинских дронов отражали в Новороссийске. По информации оперативного штаба Кубани, в результате налета БПЛА в Новороссийске произошло возгорание на территории перевалочного комплекса.

София Моисеенко