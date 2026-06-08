Более 150 тыс. человек посетили фестиваль мотокультуры «Движение» на Урале

Третий фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение», который проходил в Екатеринбурге и Верхней Пышме, посетили более 150 тыс. человек. Об этом сообщили в администрации уральской столицы. Среди гостей фестиваля — жители Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Новосибирска, Омска, Казани, Уфы, Хабаровска, Читы, Краснодара, Владивостока, Туапсе и Грозного, а также Белоруссии и Казахстана. Всего в рамках «Движения» работали порядка 20 тематических площадок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Программу фестиваля открыл мотопарад: пять тысяч байкеров стартовали у самого большого в мире «БелАЗа» в Музейном комплексе Верхней Пышмы и проследовали до часовни святой Екатерины, где разместилась выставка мотоциклов из коллекции будущего Музея уникальных спортивных автомобилей и высоких технологий.

На главной сцене в Историческом сквере выступили около 180 музыкантов, в том числе Сергей Бобунец, Вячеслав Бутусов, певица Елка, группы «Чиж и Со», «Северный флот», «Сова» и другие.

Одной из особенностей фестиваля в этом году стала первая в мире эндуро-трасса, построенная на воде вокруг фонтана на реке Исеть. На улице 8 Марта прошли показательные выступления по мотофристайлу, работали мототакси, школа безопасности ГАИ, зоны тест-драйвов и выставки мотобрендов и автодомов.

В рамках «Движения» также прошел кубок по водно-моторному спорту в дисциплинах аквабайк, гидрофлай, мотосерф, фристайл. Участие в нем приняли около 60 спортсменов из 15 регионов страны.

Впервые в рамках фестиваля состоялись первый женский мотофорум с участием 350 представительниц 20 женских мотоклубов и мотосообществ, а также ночное водное шоу от гидрофлаеристов.

Полина Бабинцева