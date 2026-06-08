Петербуржец получил 3 года колонии за интимную переписку с 12-летней

Красногвардейский районный суд огласил приговор 18-летнему петербуржцу, признанному виновным по статье о развратных действиях без применения насилия в отношении лица от 12 до 14 лет (ч. 2 ст. 135 УК РФ). Парень вел с несовершеннолетней непристойную переписку в соцсетях, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парень уговаривал ребенка сделать фото обнаженного тела, а также сам отправлял ей снимки интимного содержания

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Парень уговаривал ребенка сделать фото обнаженного тела, а также сам отправлял ей снимки интимного содержания

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 16 по 17 июня 2022 года молодой человек, используя свою учетную запись, задавал 12-летней девочке вопросы сексуального характера, рассказывал о своих желаниях, уговаривал ее сделать фото обнаженного тела, а также сам отправлял ей снимки интимного содержания.

Суд пришел к выводу, что действия подсудимого нарушили половую неприкосновенность потерпевшей и нанесли вред ее нравственному развитию. Петербуржца приговорили к трем годам колонии общего режима.

Карина Дроздецкая