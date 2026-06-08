Алексей Гордеев: Работа с людьми остается главным критерием эффективности депутата

В ходе рабочей поездки в Воронеж заместитель Председателя Государственной Думы РФ Алексей Гордеев провел встречу с коллегами по партии «Единая Россия». Основными темами обсуждения стали работа с жителями Павловского избирательного округа, организация личных приемов граждан и сбор предложений в новую редакцию Народной программы партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Единой России» Фото: Пресс-служба «Единой России»

Участники встречи подвели итоги работы общественных приемных и обсудили дальнейшее совершенствование механизмов взаимодействия с жителями региона. Как отметил Алексей Гордеев, работа с обращениями граждан остается одним из важнейших направлений деятельности депутатского корпуса и партийного актива.

«Сегодня именно работа с людьми остается главным критерием эффективности любого депутата и партийного актива. Важно не только слышать обращения граждан, но и добиваться конкретных решений по каждому вопросу»,— подчеркнул он.

По словам Алексея Гордеева, в общественных приемных регулярно проводятся личные приемы жителей Воронежской области. Наиболее востребованными темами обращений остаются вопросы газификации населенных пунктов, строительства и ремонта дорог, медицинского обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, а также поддержка граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. С 2021 года за помощью и содействием к нему обратились более 1200 жителей Павловского избирательного округа.

Алексей Гордеев также поблагодарил секретарей районных отделений партии и руководителя региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Марину Андрейчук за содействие в организации работы с гражданами.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено формированию новой Народной программы партии. На сегодняшний день от жителей Воронежской области поступило уже более 16 тысяч предложений, касающихся развития социальной инфраструктуры, здравоохранения, образования, дорожного хозяйства, поддержки семей с детьми, молодежи и представителей старшего поколения. По мнению Алексея Гордеева, важно обеспечить максимально широкое участие жителей в обсуждении приоритетов дальнейшего развития страны. В связи с этим он предложил усилить взаимодействие с избирателями непосредственно на местах.

«Необходимо, чтобы у каждого жителя была возможность не только обозначить проблему, но и внести предложение по развитию своего населенного пункта, района или области в целом»,— отметил Алексей Гордеев.

Для этого планируется расширить практику выездных встреч в городах и сельских поселениях, увеличить количество личных приемов граждан, а также активнее привлекать к работе первичные партийные отделения, муниципальных депутатов и представителей общественных организаций.

По словам Алексея Гордеева, Народная программа должна стать результатом широкого общественного обсуждения и учитывать реальные запросы граждан. Именно поэтому участие жителей регионов в ее формировании имеет принципиальное значение для определения приоритетов развития страны на ближайшие годы.