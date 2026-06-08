Власти Таганрога расторгли контракт на ремонт улицы Ломоносова

В Таганроге завершили ремонт дорожного полотна на Николаевском шоссе, подрядчик приступил к ремонту на Поляковском шоссе, после чего перейдет к улице Спортивной. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Власти также озвучили участки с критическими повреждениями дороги: район Северной площади, улица Л. Чайкиной на повороте с Бакинского моста, улица Дзержинского и район Марцевского треугольника. По словам госпожи Камбуловой, их ремонт должен быть оперативно согласован.

Сообщается также, что администрация расторгла контракт с ООО «ДонДорСтрой» из-за нарушений условий соглашения. Компания занималась ремонтом улицы Ломоносова в Таганроге. Отмечается, что сейчас начата процедура поиска нового подрядчика.

Константин Соловьев