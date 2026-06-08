В Петербурге и Ленобласти объявлено предупреждение о загрязнении воздуха

Вечером 8 июня и ночью 9 июня в городе и Ленинградской области прогнозируются неблагоприятные метеоусловия (НМУ), которые приведут к накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жителям советуют по возможности ограничить использование личного автотранспорта

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Жителям советуют по возможности ограничить использование личного автотранспорта

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Неблагоприятные условия ожидаются также в Карелии. В Калининградской, Новгородской и Псковской областях таких прогнозов не дают.

В период действия режима НМУ промышленным предприятиям рекомендовано сократить выбросы. Жителям советуют по возможности ограничить использование личного автотранспорта.

Карина Дроздецкая