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Мосгорсуд рассмотрит жалобу брата мэра Орла на приговор за мошенничество

Мосгорсуд получил материалы дела брата мэра Орла

Виктор Парахин, брат мэра Орла Юрия Парахина

Виктор Парахин, брат мэра Орла Юрия Парахина

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Виктор Парахин, брат мэра Орла Юрия Парахина

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Мосгорсуд на апелляционное рассмотрение поступило уголовное дело брата мэра Орла и бывшего замруководителя подведомственной Минтрансу технологической компании «ЗащитаИнфоТранс» Виктора Парахина. Это следует из картотеки суда. В ноябре 2025 года он получил 7,5 года колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Вместе с Виктором Парахиным по этому делу были осуждены экс-глава «ЗащитаИнфоТранс» Юрий Спасский (получил аналогичный срок) и заместитель начальника департамента информационных технологий Роман Лаврентьев (6,5 года). Их приговоры также могут быть пересмотрены.

Фигурантов уголовного дела арестовали в декабре 2023 года по обвинению в хищении порядка 50 млн руб. Как рассказывал «Ъ», по версии следствия, бюджетные средства были украдены при выполнении в 2020 году госконтракта, касающегося развития Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ) в рамках борьбы с распространением коронавируса. Как сообщали «Орловские новости», для участия в судебных заседаниях в Москве приезжал брат Виктора Парахина — мэр Орла Юрий Парахин.

В конце апреля Никулинский райсуд Москвы решил солидарно изъять имущество на общую сумму 6 млрд руб. у Виктора Парахина, бывшего замминистра транспорта Алексея Семенова и еще 14 связанных с ними лиц. По данным картотеки райсуда, это решение было обжаловано в середине мая.

Прокурорские проверки показали, что Алексей Семенов совместно с экс-руководителями ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Вячеславом Смирновым, Юрием Спасским и Виктором Парахиным организовали коррупционную схему освоения бюджетных средств. Игнорируя запрет на предпринимательскую деятельность, они организовали собственный бизнес в области информационных технологий, оформив его на близких родственников и подконтрольных лиц. Правоохранители утверждали, что на неподтвержденные доходы были построены загородные дома, куплены квартиры и другая недвижимость в России и Франции, а также приобретены премиальные автомобили, яхта, ценные бумаги, дорогостоящие часы и ювелирные изделия, часть из которых оформили на аффилированных лиц.

Алина Морозова