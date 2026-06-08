Мосгорсуд рассмотрит жалобу брата мэра Орла на приговор за мошенничество

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Парахин, брат мэра Орла Юрия Парахина

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Виктор Парахин, брат мэра Орла Юрия Парахина

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Мосгорсуд на апелляционное рассмотрение поступило уголовное дело брата мэра Орла и бывшего замруководителя подведомственной Минтрансу технологической компании «ЗащитаИнфоТранс» Виктора Парахина. Это следует из картотеки суда. В ноябре 2025 года он получил 7,5 года колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Вместе с Виктором Парахиным по этому делу были осуждены экс-глава «ЗащитаИнфоТранс» Юрий Спасский (получил аналогичный срок) и заместитель начальника департамента информационных технологий Роман Лаврентьев (6,5 года). Их приговоры также могут быть пересмотрены.

Фигурантов уголовного дела арестовали в декабре 2023 года по обвинению в хищении порядка 50 млн руб. Как рассказывал «Ъ», по версии следствия, бюджетные средства были украдены при выполнении в 2020 году госконтракта, касающегося развития Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ) в рамках борьбы с распространением коронавируса. Как сообщали «Орловские новости», для участия в судебных заседаниях в Москве приезжал брат Виктора Парахина — мэр Орла Юрий Парахин.

В конце апреля Никулинский райсуд Москвы решил солидарно изъять имущество на общую сумму 6 млрд руб. у Виктора Парахина, бывшего замминистра транспорта Алексея Семенова и еще 14 связанных с ними лиц. По данным картотеки райсуда, это решение было обжаловано в середине мая.

Прокурорские проверки показали, что Алексей Семенов совместно с экс-руководителями ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Вячеславом Смирновым, Юрием Спасским и Виктором Парахиным организовали коррупционную схему освоения бюджетных средств. Игнорируя запрет на предпринимательскую деятельность, они организовали собственный бизнес в области информационных технологий, оформив его на близких родственников и подконтрольных лиц. Правоохранители утверждали, что на неподтвержденные доходы были построены загородные дома, куплены квартиры и другая недвижимость в России и Франции, а также приобретены премиальные автомобили, яхта, ценные бумаги, дорогостоящие часы и ювелирные изделия, часть из которых оформили на аффилированных лиц.

Алина Морозова