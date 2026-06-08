Суд возвратил иск дорожной фирмы к тамбовским властям на 392 млн рублей

Тамбовскому ООО «Строй Нэс-Аб» Мисака Демурчяна возвращен иск к региональному министерству градостроительства и архитектуры. Сумма требований по заявлению составляла 391,8 млн руб. Дорожная фирма настаивала на взыскании стоимости выполненных работ по госконтракту на строительство в Донском сельсовете Тамбовского района. Соответствующая информация была опубликована в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным Rusprofile.ru, ООО «Строй Нэс-Аб» зарегистрировали в Тамбове в 2000 году для строительства автодорог и автомагистралей. Уставный капитал предприятия составляет 11,5 тыс. руб. Единственным учредителем и генеральным директором выступает Мисак Демурчян. Выручка компании в 2025 году сократилась на 54,5% по сравнению с 2024-м, составив 435,4 млн руб. Чистый убыток достиг 117,7 млн руб. после незначительной прибыли предыдущих лет.

Суд пришел к выводу, что заявление было подано с нарушениями — отсутствовал документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. Истец ходатайствовал об отсрочке уплаты госпошлины, но это ходатайство не было поддержано.

По данным ЕИС «Закупки», контракт на строительство сетей инженерной инфраструктуры, автодорог и благоустройство в районе жилой застройки (первый этап) был заключен в июле 2022 года. ООО «Строй Нэс-Аб» стало одним из двух участников торгов и согласилось выполнить работу за 431,2 млн руб. при начальной цене контракта 479,1 млн. В системе указывается, что стоимость исполненных подрядчиком обязательств оценивается в 6,9 млн руб. При этом заказчиком фактически оплачено 307,2 млн руб. Контракт был расторгнут по инициативе заказчика в сентябре 2025 года.

В апреле «Ъ-Черноземье» писал, что ООО «Строй Нэс-Аб» находится в процедуре банкротства — в отношении организации суд ввел процедуру наблюдения. Решение было принято по иску местного ООО «Паритет».

Денис Данилов