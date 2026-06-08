Глава ЯНАО подписал соглашение об энергообеспечении цифровой инфраструктуры

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области энергообеспечения проектов развития цифровой инфраструктуры на Ямале, сообщили в правительстве региона. Округ выбран пилотным регионом, поскольку здесь расположены в том числе зрелые месторождения «Газпрома» с низким пластовым давлением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Подписи поставили губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов, зампредседателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и председатель совета директоров ООО «Крипто Энерджи» Дмитрий Колосов. При подписании документа присутствовал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Убежден, что именно такой трехсторонний формат взаимодействия позволит обеспечить устойчивый экономический эффект для региона и укрепит позиции Ямала как территории с высоким инвестиционным и технологическим потенциалом. Объединяя усилия власти, ключевой энергетической компании и профильного инвестора, мы создаем основу для эффективного использования наших ресурсных преимуществ, внедрения передовых технологических решений и формирования на Ямале современной цифровой экономики»,— сказал Дмитрий Артюхов.

Проект прежде всего направлен на организацию проектов, которые обеспечивают дополнительную эффективность эксплуатации производственных мощностей «Газпрома» и минерально-сырьевой базы региона. На месторождениях будут размещать цифровую инфраструктуру с использованием низконапорного газа в качестве источника обеспечения энергии. На производственных объектах «Газпрома» разместят дата-центры «Крипто Энерджи». Обеспечивать их энергией будет «Газпром» за счет загрузки свободных генерирующих мощностей электростанций собственных нужд и использования низконапорного газа выработанных месторождений. Поддержку проекту окажут власти ЯНАО.

Ирина Пичурина