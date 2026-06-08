В порту Новороссийска пройдут учения со стрельбами

В акватории морского порта Новороссийска 9 июня будут проводиться учения со стрельбами, об этом оповестили в пресс-службе администрации города. Тренировочные мероприятия запланированы на день и вечер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Учения со стрельбами будут осуществляться дежурными силами военно-морской базы с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. Во время запланированных мероприятий НВМБ отработает практические действия по отражению атак БПЛА и безэкипажных катеров. Стрельбы выполняются из артиллерийской установки с молов военной гавани.

Во время проведения учений в порту Новороссийска запрещается движение всех видов плавательных средств и маломерных судов, в том числе судов, не подлежащих обязательной государственной регистрации.

Запрет также распространяется на все виды подводных работ и водолазные спуски.

София Моисеенко