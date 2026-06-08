Стоимость элитных новостроек в Ростове снизилась почти на 18% за месяц

В мае 2026 года в Ростове-на-Дону средняя стоимость квадратного метра жилья в элитных новостройках составила 489,9 тыс. руб. за кв. м, что на 17,7% ниже, чем в апреле, когда «квадрат» стоил 489,9 руб.Об этом свидетельствуют данные аналитической системы «Домострой Профи» портала DomostroyDon.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

После падения цен в премиум-сегменте другие классы показали различные тенденции. Бизнес-класс увеличился на 2%, достигнув 257,4 руб. за кв. м. Эконом-класс остался почти без изменений, потеряв всего 0,2% (147,4 тыс. руб.), в то время как комфорт-класс упал на 2,7% и теперь стоит 149, 9 руб.

Разница между стандартом и комфортом уменьшилась до 2,5 тыс. руб. по сравнению с 6,4 тыс. руб. месяцем ранее.

Наталья Белоштейн