Мощность новых очистных в Дагестане составит 150 тысяч кубометров

В Дагестане идет подготовка к строительству новых очистных сооружений, мощность которых составит 150 тыс. кубометров. Об этом сообщил председатель Правительства Дагестана Магомед Рамазанов,

На объекте подрядчик АО «Мостотряд 99» выполняет подготовительный этап. Организованы подъездные пути, расчищена территория, возведен строительный городок, завозится материал для устройства насыпи будущих сооружений. Ежедневно на объекте задействовано 75 человек и более 100 единиц техники, в том числе для подвоза материала. На будущую стройплощадку ежедневно завозится более 3,5 тыс. кубов материала, проводится выравнивание территории.

Проект предусматривает очистку стоков, поступающих из Махачкалы и Каспийска. Он существенно увеличит производительность действующих очистных сооружений. На выходе будет получена очищенная вода, которая после очистки будет сбрасываться в море.

Мария Хоперская