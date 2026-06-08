Двое петербуржцев получили 4 и 5 лет колонии за кражу бюджета с поддельными документами

Пушкинский районный суд вынес приговор двум мужчинам, которые организовали изготовление поддельных документов для хищения бюджетных средств, выделяемых на социальную поддержку. Их деятельность пресекли сотрудники УФСБ, сообщили в ведомстве.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий силовики изъяли поддельные паспорта, номера СНИЛС, полисы ОМС, банковские карты и средства связи. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) расследовало следственное управление УМВД по Выборгскому району.

Один из фигурантов приговорен к 4 годам колонии общего режима и штрафу 300 тыс. рублей, второй — к 5,5 годам и штрафу 500 тыс. рублей. Сумма нанесенного ущерба в пресс-релизе не уточняется.

Карина Дроздецкая